Названо количество предателей среди крымских силовиков, судей и прокуроров

По факту совершения государственной измены прокуратура автономии уже сообщила о подозрениях 691 лицу, направила в суд 157 обвинительных актов, из которых вынесены приговоры по двум.

На сегодняшний день установлено более 21,5 тыс. правоохранителей и прокуроров и почти полтысячи судей, которые остались работать на территории оккупированного Крыма.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный.

По его словам, прокуратура автономии установила 20 тыс. 111 лиц, которые после оккупации полуострова продолжили работать в незаконно созданных правоохранительных органах оккупационной администрации, 1 тыс. 390 человек, которые продолжили работать в органах прокуратуры, 473 – в судах, а также 99 депутатов Верховной Рады АР Крым и 58 депутатов Севастопольского городского совета АР Крым VI созыва.

«Для того, чтобы идентифицировать этих лиц, была проведена колоссальная работа, поскольку исследовался и проверялся большой массив информации. К тому же, большая часть документов находилась на оккупированной территории полуострова Крым. И в самом начале у нас даже не было с чем работать, вся документация осталась на оккупированной территории», — рассказал Поночовний.

Руководитель прокуратуры пояснил, что работу по выявлению таких людей начали с того, что устанавливали их идентификационные налоговые номера, по которым начислялась зарплата, потом через фискальные органы идентифицировали таких лиц и выясняли, кто перевелся в правоохранительные органы Украины, а кто остался работать в оккупированном Крыму.

«Однако не каждый, кто остался работать в Крыму после оккупации – это государственный изменник. В каждом конкретном случае должна быть дана соответствующая правовая оценка совершенным действиям лица», — уточнил он.

По словам Поночовного, по факту совершения государственной измены прокуратура автономии сообщила о подозрении 691 лицу, направила в суд 157 обвинительных актов, из которых вынесены приговоры по двум.

«Большинство подозреваемых в совершении государственной измены скрываются от следствия и суда на неподконтрольных Украине территориях или в Российской Федерации, и само применение механизма заочного осуждения позволяет нам привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении ряда преступлений в Крыму», — добавил руководитель прокуратуры Крыма.

Однако, как известно, с начала работы Государственного бюро расследований, в конце 2018 года процесс проведения специального досудебного и заочного осуждения по «крымским делам» стал «на паузу».

«И только в мае этого года вступил в силу закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования». Закон «о заочном осуждении» наконец разблокировал эти процедуры, что позволяет нам полностью обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания за преступления, совершенные государством-оккупантом и оккупационной администрацией на территории украинского полуострова», — подытожил Поночовный.

Оккупация Крыма: ответственность за государственную измену

11 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится возможность заочного уголовного преследования лиц, находящихся в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Офисе генпрокурора благодаря принятию этого закона до конца года планируют завершить основные «дела Майдана».

Она пояснила, что закон также позволит антикоррупционным органам привлекать к ответственности виновных топ-коррупционеров времен президентства Виктора Януковича, даст возможность ускорить рассмотрение уголовных дел по событиям в Иловайске и Дебальцево, в отношении главарей «ЛНР/ДНР», а также в отношении пыток в тюрьме «Изоляция» в оккупированном Донецке.

В свою очередь, в прокуратуре АР Крым и города Севастополя отметили, что этот закон разблокирует процесс зачного следствия и заочного осуждения по многим «крымским делам».