Назвавшись прокурором, зловмисник видурив у тернополянки три тисячі доларів

Гроші пенсіонерка заплатила за те, аби її родич не сів до в’язниці.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від 69-річної жительки обласного центру про те, що невідома особа видурила у неї три тисячі американських доларів.

Зі слів потерпілої, спочатку їй зателефонував чоловік, назвався прокурором і повідомив про те, що її племінник причетний до важкого злочину – скоїв аварію у якій постраждали люди. Аби зам’яти справу, потрібні гроші – три тисячі доларів. Спантеличена пенсіонерка погодилася заплатити, і через деякий час до її квартири постукали. Незнайомець теж назвався співробітником прокуратури і сказав, що прийшов за грошима. Жінка віддала потрібну суму. Згодом з’ясувалося, що племінник пенсіонерки в ДТП не потрапляв і жодних інших проблем не мав.

Шахраї, котрі заробляють, залякуючи людей відповідальністю їхніх рідних за злочини, котрих ті не вчиняли, – знову активізувалися. Тому поліцейські закликають: у жодному випадку не довіряти подібній інформації. Якщо лиходій залякав вас схожою історією, перед тим, як погодитися комусь щось платити, ви обов’язково повинні зв’язатися з родичем, у котрого начебто проблеми. І наступний крок – дзвінок на лінію 102, де завжди можна уточнити, чи скоювала близька вам людина злочин, а заодно повідомити про дзвінок шахрая. // Досье 102