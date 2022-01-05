Не дайте хакерам украсть деньги через Wi-Fi

Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватывать данные банковских карт, пароли и сообщения.

Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.

«Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватывать данные банковских карт, пароли и сообщения. Поэтому отдайте предпочтение интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью Wi-Fi», — говорится в сообщении.

В киберполиции советуют:

— не осуществлять банковские операции, когда подключены к публичной сети;

— не использовать сеть Wi-Fi, которая просит авторизоваться по номеру телефона, электронной почте или через соцсети: этим могут воспользоваться злоумышленники;

— отключить опцию общего доступа к файлам;

— запретить выявления своего девайса другими пользователями сети;

— отключить опцию автоматического подключения к открытой сети;

— использовать VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi;

— не регистрироваться на новых ресурсах во время использования неизвестной сети;

— если соединение прерывается и происходит переподключение — не использовать такую сеть.