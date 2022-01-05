Не дайте хакерам украсть деньги через Wi-Fi
Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватывать данные банковских карт, пароли и сообщения.
Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.
«Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватывать данные банковских карт, пароли и сообщения. Поэтому отдайте предпочтение интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью Wi-Fi», — говорится в сообщении.
В киберполиции советуют:
— не осуществлять банковские операции, когда подключены к публичной сети;
— не использовать сеть Wi-Fi, которая просит авторизоваться по номеру телефона, электронной почте или через соцсети: этим могут воспользоваться злоумышленники;
— отключить опцию общего доступа к файлам;
— запретить выявления своего девайса другими пользователями сети;
— отключить опцию автоматического подключения к открытой сети;
— использовать VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi;
— не регистрироваться на новых ресурсах во время использования неизвестной сети;
— если соединение прерывается и происходит переподключение — не использовать такую сеть.Tweet