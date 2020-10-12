В Харькове подстрелили мужчину

В Шевченковском районе Харькова произошла стрельба, в результате которой участники получили телесные повреждения, один из мужчин с пулевым ранением доставлен в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

«11 октября в 20:30 со службы «102» в Шевченковский отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Старицкого слышно звук, похожий на выстрел. На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и патрульные полицейские. По словам 52-летней заявительницы, около 20:25 она подъехала к подъезду дома, где у нее возник конфликт с неизвестным. В ссору вмешался муж заявительницы, который сделал несколько выстрелов в неизвестного», — сообщили в полиции.

Отмечается, что 42-летнего раненого доставили в больницу, сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

В пресс-службе сообщили, что полицейские провели осмотр места происшествия, установили участников конфликта, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства, в том числе специальное средство для отстрела резиновых пуль.

«Следственным Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего» , — говорится в сообщении.