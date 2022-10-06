Ображав та принижував: на Прикарпатті винесено вирок чоловіку за домашнє насильство над дружиною

Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 38-річного чоловіка за вчинення домашнього насильства щодо дружини ( ст.126-1 КК України).

В суді доведено, що житель міста Тисмениці систематично здійснював психологічне насильство відносно своєї дружини, що полягало у висловленні на її адресу нецензурної лайки, приниження її гідності, що завдавало психологічних страждань.

За образи, погрози та приниження, які призвели до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої, він вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

У суді чоловік визнав свою провину, а потерпіла просила суворо не карати.

Вироком суду йому призначено покарання у виді арешту на строк 4 місяці та 20 днів.

Івано-Франківська окружна прокуратура