Жителька Житомирщини хотіла продати куртку, а натомість втратила понад 70 тисяч гривень

Днями 22-річна жителька Звягельського району розповіла правоохоронцям, що потрапила на гачок ошуканців. Схема полягала у виманюванні відомостей про банківські реквізити за допомогою фішингового сайту.

Зі слів заявниці, нещодавно вона розмістила оголошення про продаж одягу на одному з вебсайтів. Потому їй написав покупець, який нібито мав намір придбати товар. Незнайомець скинув їй посилання нібито для отримання оплати: необхідно було ввести всі дані банківської картки, що вона й зробила.

Згодом на мобільний жінки зателефонував «співробітник служби безпеки банку» та повідомив, що її картку намагаються зламати. Проте заявниця поклала слухавку.

Потому їй надійшов дзвінок з іншого номеру. Незнайомець розповів, що для того, аби зберегти кошти, їх потрібно переказати на віртуальний рахунок. Цього разу жінка повірила та, отримавши гіперпосилання, знову перейшла за ним та ввела номер картки, на яку необхідно було переказати гроші.

У результаті вона виявила, що з її рахунку було знято 73,5 тисячі гривень.

Нині поліцейські за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Водночас правоохоронці нагадують:

– за жодних умов нікому не розголошуйте номер, термін дії банківської картки, пін-код або CVV-код;

– пам’ятайте, що працівники фінансових установ не запитують реквізити рахунків, зокрема, і кодів доступу, які надходять в особисті повідомлення;

– не переходьте за підозрілими посиланнями, надісланими вам покупцями чи продавцями товарів, знайомим, які безпричинно їх надсилають тощо;

– уважно читайте повідомлення, що надходять на ваш мобільний та у разі підозри у сторонньому доступі – негайно блокуйте свій банківський рахунок.

Звягельський районний відділ поліції