«Непридатність» за $900: за допомогу з уникненням мобілізації судитимуть військовослужбовця

47-річний обвинувачений обіцяв «клієнтам» за 900 доларів організувати непридатність до військової служби та виключення з військового обліку, а за 3 000 гривень – незаповнені повістки про виклик із гербовою печаткою та підписами посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, посилаючись на зв’язки з останніми і можливість вплинути на них. Ділку інкримінують зловживання впливом і за це йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Корупційну схему уникнення призову на службу в ЗСУ викрили у червні поточного року слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції. Тоді поліцейські затримали військовослужбовця однієї з військових частин після отримання неправомірної вигоди та повідомили про підозру.

Від посередника підозрюваний за два транші отримав гроші взамін на документи щодо зняття його знайомого з військового обліку та три порожні повістки з мокрою печаткою. Їх «клієнт» мав в подальшому самостійно заповнювати з проставленням необхідної дати нібито явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що виключало можливість вручення реальних повісток.

Як зазначила Наталя Мойсеєва, старша слідча відділу поліції № 1, обвинувальний акт стосовного військовослужбовця слідчі скерували до суду. Йому інкримінують зловживання впливом – ч. 2 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України.

Цей злочин карається штрафом від 34 000 до 93 500 гривень або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Одеське районне управління поліції № 1