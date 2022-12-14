Нетверезий водій, який намагався відкупитися за 1000 доларів, може «присісти» на 4 роки

Аби уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем в стані сп’яніння та вчинення автопригоди, 44-річний житель Гайсинського району запропонував працівникам поліції 1000 доларів США. Тепер правопорушнику крім адміністративної, доведеться нести й кримінальну відповідальність.

До поліції надійшло повідомлення про автопригоду на території Теплицької територіальної громади.

На місце події прибув екіпаж сектору реагування патрульної поліції.

Попередньо, 44–річний водій Skoda, не впорався з керуванням транспортного засобу та допустив зіткнення з запаркованим на узбіччі дороги автомобілем Renault. В результаті зіткнення автівок ніхто не постраждав.

Під час спілкування з кермувальником Skoda інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Поліцейські запропонували йому пройти освідування, але чоловік відмовився.

За нескладання протоколу правопорушник запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США.

Інспектори попередили нетверезого водія про кримінальну відповідальність за давання хабаря, але порушник продовжував наполягати.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає ув’язнення строком на 4 роки.

Також на правопорушника поліцейські склали протоколи за ст.130 КУпАП України (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст. 124 КУпАП України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Відділ комунікації поліції Вінницької області