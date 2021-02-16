«Неуловимого» скандального судью Вовка снова не удалось принудительно доставить в суд

Неудачной оказалась и вторая попытка детективов НАБУ доставить в Высший антикоррупционный суд главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале Центр противодействия коррупции.

НАБУ должно было осуществить принудительный привод судьи Павла Вовка в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения ходатайства об избрании ему залога в размере 3 млн грн.

Детективы выехали по всем известным адресам возможного проживания или пребывания Вовка, но не нашли его. Судья пребывает в отпуске, поэтому отсутствует также по месту работы в ОАСК.

Прокурор САП Олег Макар уже заявил ходатайство о третьем принудительном приводе Вовка, на что судья дал согласие. Следующее заседание назначено на четверг, 18 февраля. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»