Невмеруща корупція: продовжують «брати» не тільки судді, а й їх помічники

З місця події правоохоронці вилучили 10 000 гривень та 200 доларів США.

Сьогодні, 22 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури викрили помічника голови одного з районних судів області.

Правопорушник отримав 10000 гривень та 200 доларів США неправомірної вигоди. За це пообіцяв громадянинові посприяти у закритті справи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

На даний час тривають слідчі дії. Вирішується питання про затримання помічника судді в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За даний злочин передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України