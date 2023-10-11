Ділки з Хмельниччини підробляли довідки для ухилянтів та організували «помилування» засудженому

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю та адвокату з Хмельниччини, які підробляли довідки чоловікам для виїзду за кордон та обіцяли матері засудженого організувати «президентське помилування».

Схема із виїзду «зацікавлених осіб» за кордон діяла із березня 2022 року. Адвокат спочатку за 1,5 тисячі євро допомагав ухилянтам отримати довідку з ТЦК про виїзд за кордон під виглядом волонтера, начебто для ввезення гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Через правоохоронця він зв’язувався із «клієнтами», отримував персональні дані для виготовлення довідки, а згодом надавав готовий документ. Повний пакет документації коштував ще 8 тисячі євро.

Щонайменше двоє чоловіків намагались виїхати до Угорщини за допомогою цих підробок, проте прикордонники виявили ознаки фіктивності документів. Після цього правоохоронці розпочали розслідування.

Під час слідчих дій було викрито ще один злочин зловмисників. Чоловіки шахрайськими методами надурили жінку на 20 тис. доларів США. Вони обіцяли вирішити питання щодо «президентського помилування» її сина, який 1 серпня 2021 року спричинив смертельну ДТП поблизу села Веселівка Хмельницького району. В результаті зіткнення загинула уся родина – подружжя та їхній 2-річний син. Суд присудив винуватцю 8 років позбавлення волі.

Правоохоронець знав батьків засудженого та запропонував їм звернутися до адвоката, який начебто мав посприяти у «розв’язанні питання». Він запевнив, що за 20 тис. доларів США знайде підстави та методи впливу, аби чоловік опинився на волі.

Зловмисники підозрюються у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон, підробленні та шахрайстві (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

ДБР