Шахрай ошукав жінку на ₴300 тис. під приводом оформлення одноразової державної допомоги

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 29-річному мешканцю м. Чугуїв, Харківської області за фактом шахрайського заволодіння чужим майном (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у січні 2023 року зловмисник розмістив у соцмережах оголошення про надання державою одноразової допомоги у розмірі 6000 грн громадянам, які постраждалі внаслідок війни. Чоловік також розмістив анкету, при заповненні якої громадянам необхідно було внести дані своєї банківської картки.

Внаслідок шахрайських дій жінка, яка залишила дані своєї банківської картки, втратила понад 300 тис. грн. своїх заощаджень, які шахрай зняв з її рахунку та витратив на власні потреби.

Зловмисника вдалось встановити. Під час обшуків за місцем його мешкання правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та комп’ютерну техніку.

Обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до суду.

За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві та співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в. м. Києві ДКП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури