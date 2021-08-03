Незаконна передача 50 га земель у приватну власність – за зловживання судитимуть службовців Держгеокадастру на Закарпатті

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох учасників організованої групи – начальника одного з управлінь та керівника відділу Головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області за фактом зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, обвинувачені протиправно виділили з державної у приватну власність 53,4 га земель вартістю майже 1 млн грн на території Середнянської громади. Особи підшукали фіктивних заявників і безоплатно виділили їм 26 земельних ділянок, суцільно вкритих лісовими угіддями, під видом земель сільськогосподарського призначення. При цьому зобов’язання передати вказані землі у власність громади посадовці проігнорували. Надалі один із фігурантів мав забезпечити перереєстрацію земель на заздалегідь визначену особу.

Слідство вважає, що обвинувачені діяли у змові з експосадовцем управління Держгеокадастру в області та двома земельними інженерами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження та вже перебувають на розгляді суду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури