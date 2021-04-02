Незаконне оформлення іноземних студентів до медичного вишу приносило ділкам $1 млн. щороку
Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм оформлення іноземних студентів у приватний український медичний ВНЗ. Вартість «послуг» становила $3 тисячі. Щороку його студентами ставало понад 300 іноземців.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори діяли у змові з чиновниками держпідприємства у сфері освіти. Структура здійснює супровід іноземних студентів, влаштовуючи охочих у навчальні заклади в різних регіонах країни. Оформлення до медичного вишу коштувало у ділків, у середньому, 3 тисячі доларів США. «Пакет послуг» передбачав відсутність обов’язкової подачі відповідних документів і складання іспитів.
У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у службових приміщеннях державного підприємства та одного з вишів, а також отримали тимчасові доступи до документів, що підтверджують протиправне зарахування абітурієнтів.
Під час слідчих дій фігуранти кримінального провадження намагались знищити документацію, що могла бути використана у суді.
Тривають слідчі дії.
Викриття протиправної діяльності здійснювалось Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.Tweet