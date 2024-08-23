Затримано коригувальника російських ракетних ударів по Одесі

Зловмисник передавав окупантам дані про місцезнаходження українських захисників та інформацію про наслідки прильотів російських ракет. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

Оперативники ДВБ спільно із співробітниками військової контррозвідки СБУ затримали коригувальника ракетних ударів росії по Одесі.

Після ретельного розслідування правоохоронці встановили особу інформатора. Ним виявився 38-річний уродженець Донецької області.

Як з’ясувалося, чоловік збирав інформацію про місця розташування підрозділів оборони та військової техніки, а потім передавав її ворогу через один з мессенджерів. Крім цього, після обстрілів міста чоловік надсилав інформацію про наслідки ракетних ударів.

Також правоохоронці встановили, що чоловік активно підтримує збройну агресію рф.

Російського інформатора затримали в процесуальному порядку, наразі він перебуває під вартою. Йому вже вручили підозри одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст.111 (Державна зрада);

ч.ч. 2,3 ст.436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За вчинене чоловік може провести у в’язниці довічно. Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області, а процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України