За смертельне побиття чоловіка засуджено жителя Золотоноші

За публічного обвинувачення прокурорів Золотоніської окружної прокуратури судом засуджено жителя міста Золотоноша за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 40-річний чоловік, раніше судимий за злочини проти життя та здоров’я особи, а також злочини проти власності, перебуваючи у власному помешканні, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з потерпілим, наніс останньому численні тілесні ушкодження ногами по тулубу й голові, внаслідок чого потерпілий помер в лікарні.

Враховуючи наявність доказів, суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури