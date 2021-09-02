Незаконне використання водних ресурсів зі збитками у ₴4,1 млн. – на Сумщині судитимуть ексдиректора КП

Конотопською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього директора одного з комунальних підприємства Кролевецької міської ради за фактом зловживання службовим становищем та порушення правил використання надр (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України).

За даними слідства, попри відсутність дозволу на користування надрами та спеціальне водокористування підприємство, очолюване на той час обвинуваченим, майже два роки здійснювало забір підземних вод. Внаслідок самовільного використання водних ресурсів державі спричинено 4,1 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділу поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського районного управління.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури