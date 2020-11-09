Незаконне виробництво тютюну для кальяну — ще двом членам злочинної групи повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом членам злочинної групи за фактом незаконного виготовлення тютюну для куріння кальяну, зберігання, транспортування та його подальшого незаконного збуту (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2019 року чоловік, не маючи спеціального дозволу на право виробництва та здійснення торгівлі підакцизними товарами, організував та очолив злочинну групу, залучивши до неї ще двох осіб.

Вказані троє осіб незаконно виготовляли тютюн для куріння кальяну власних марок, в подальшому збуваючи їх через Інтернет та соціальні мережі по всій території України. Організатор здійснював керівництво групою та займався збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів для куріння кальяну. Двоє інших членів групи виготовляли тютюнові вироби, зберігали за місцем мешкання готову продукцію, а також збували її на території України.

У ході обшуків, проведених в м. Харкові та м. Павлограді на території приватних домоволодінь, виявлено підпільне виробництво підакцизних товарів. Вилучено 170 кг тютюну для куріння кальяну на суму близько 350 тис. грн, майже 700 пачок тютюнових виробів на суму близько 120 тис. грн без марок акцизного податку з відсутньою інформацією про виробника, дату виготовлення, умови зберігання і медичні застереження, а також обладнання для виготовлення тютюну та пакувальні матеріали.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ ДФС у Харківській області, оперативний супровід — управління оперативно-розшукової діяльності ДФС в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: 3 листопада 2020 року організатору злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

