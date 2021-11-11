В Днепре на Поля нашли тело мужчины, связанное ремнями и тряпками

В Днепре в одной из квартир на проспекте Поля был обнаружен труп 59-летнего мужчины, связанный ремнями и тряпками.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Родственники забили тревогу вчера, 10 ноября, так как мужчина не вышел в тот день на работу в котельную и на звонки не отвечал. Приехав к нему домой, родственники попытались открыть запасным ключом дверь в квартиру, но замок был закрыт изнутри. На место вызвали полицию, а также слесаря, который помог открыть запертую дверь.

Войдя внутрь, родственники и полицейские обнаружили мужчину мертвым. Он лежал на полу и был частично перевязано ремнями и тряпками. Лицо умершего также было обмотано тряпкой. Никаких следов взлома в квартире, находящейся на 3-м этаже, не было, также были закрыты все окна.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и кинологи. Сейчас правоохранители выясняют подробности смерти мужчины.