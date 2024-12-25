За вбивство до 13 років ув’язнення засуджено жителя Первомайська

За підтримання публічного обвинувачення Первомайської окружної прокуратури суд визнав винним 48-річного мешканця м. Первомайськ в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 6 червня 2023 року між засудженим і 46-річним чоловіком на березі р. Синюха Первомайського району під час вживання алкогольних напоїв виник конфлікт. У ході сварки зловмисник наніс потерпілому кілька ударів порожньою пляшкою від шампанського та ногами по тулубу і голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження: травматичний субарахноїдальний крововилив, перелом кісток черепа, розрив печінки.

Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці.

Вирок ще не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура