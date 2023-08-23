Пропагують російську «естетику» та перенавчають дітей за «республіканською» системою – заочно підозрюються четверо так званих освітян «днр»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чотирьом маріупольцям заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у 2022 році, після захоплення армією рф м. Маріуполя, колишня заступниця директора з навчально-виховної роботи «Маріупольського міського Палацу естетичного виховання» очолила «Центр дитячої та юнацької творчості». Жінка впроваджує освітні стандарти рф, направлені на возвеличення росії й «днр» та їхньої історичної ролі. Підозрювана заперечує існування культурних цінностей українського народу, його традицій, мови й державності.

Погодилися навчати молоде покоління за догмами московської ідеології і ще дві маріупольські викладачки. Одна у червні 2022 року очолила «Машинобудівельний ліцей» та затверджує правила прийому студентів, представляє заклад в органах «влади», контролює проведення масових заходів і подає на розгляд керівництву фейкові документи. Інша жінка у серпні того ж року стала начальницею одного з відділів «управління освіти адміністрації м. Маріуполя днр». Вона відповідає за проведення випускних іспитів та змінення навчальних програм шкіл відповідно до вимог окупантів.

Наступний «освітянин» – колишній бухгалтер та викладач одного з українських державних вишів. Через власні амбіції та жагу до влади, у грудні 2022 року він погодився служити окупантам і став першим проректором «Маріупольського державного університету ім. А. І. Куїнджі». Керуючись «стандартами вищої професійної освіти» та нікчемними нормативно-правовими актами, чоловік організовує навчально-методичну роботу, контролює виховний процес, проводить іспити й захист дипломних робіт, а за відсутності ректора виконує його обов’язки.

Підозрювані охоче співпрацюють зі ЗМІ й беруть участь у зйомках пропагандистських сюжетів, де висловлюють вдячність російським «волонтерам» та представникам так званої адміністрації міста.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури