Понад ₴714 тис. збитків на закупівлі майна для тероборони: в Одесі повідомили про підозру голові райадміністрації

Представникові місцевого самоврядування інкримінують зловживання службовим становищем. За скоєне йому може загрожувати до шести років ув’язнення.

За даними слідства, посадовець повинен був здійснити матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси. Зокрема, закупити спеціальне спорядження та військове обмундирування. В ході виконання цього завдання він умисно уклав договір з комерційною структурою на поставку термобілизни, спальних мішків та карематів за завищеними цінами.

Розуміючи, що фірма-постачальник запропонувала економічно невигідну пропозицію, голова РДА не вжив жодних заходів щодо її відхилення та пошуку більш вигідного варіанта закупівлі. В наслідок таких дій постачальникові було сплачено понад 714 тисяч гривень зайвих коштів і відповідно на цю суму завдано збитків територіальній громаді міста Одеси. Даний факт підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

За скоєне підозрюваному може загрожувати до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слідство триває. Проводять його слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативним супроводом співробітників управління стратегічних розслідувань в Одеській області під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Відділ комунікації поліції Одеської області