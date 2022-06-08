Оперативники затримали чоловіка за вчинення грабежу на столичному Лісовому масиві

Неодноразово судимий за крадіжки місцевий мешканець пограбував перехожого. Поліцейські протягом години затримали зловмисника, а слідчі повідомили йому про підозру. За грабіж, скоєний в умовах воєнного стану, фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що на вулиці Мілютенка у Деснянському районі його пограбував невідомий. Для документування місця події виїхала слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку.

Як розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Андрій Гринь, у ході проведення оперативно-пошукових заходів протягом години поліцейські затримали ймовірного підозрюваного у пограбуванні:

«Ми встановили, що заявник перераховував гроші на вулиці, коли до нього підбіг невідомий та вихопив їх. Далеко втекти зловмиснику завадили оперативні працівники, які за наданим потерпілим описом впізнали та затримали 42-річного місцевого мешканця. Чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та відбував покарання за скоєння трьох крадіжок. Ми вилучили частину грошей, які нападник не встиг витратити на власні потреби, та затримали його у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України».

Слідчим відділом відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва