Російські окупанти викрали ще одного працівника Запорізької АЕС

Майже місяць про Сергія Спартесного немає жодної інформації.

18 липня російські загарбники викрали ще одного працівника Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Згідно з повідомленням, озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка і забрали його до відділку “поліції”. До того в будинку Сергія Спартесного неодноразово проводилися обшуки. Окупанти перевіряли його комп’ютер, телефон та соціальні мережі.

Майже місяць Сергій Спартесний, якому понад 60 років, перебуває в поліції і немає жодної інформації ні про звинувачення, які висувають йому росіяни, ні про стан його здоров’я. Зв’язку з чоловіком немає.

“Звертаємося до усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи просто за те, що вони українці”, – наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо, через критичну нестачу кваліфікованих працівників, готових працювати на окупантів, росіяни посилили психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС. Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури, ворог намагається примусити працівників до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією “Росатом”. // LB.ua