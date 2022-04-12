Мешканець Полтавщини спричинив чоловіку тяжкі тілесні ушкодження

До відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції 8-го квітня, близько 7:45, надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги, що 41-річному жителю села Грушеве, Лубенського району (Хорольська тергромада), спричинені тілесні ушкодження. Поліція відкрила кримінальне провадження, встановила причетного до злочину та повідомила йому про підозру.

Отримавши повідомлення про злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що під час конфлікту місцевий мешканець, 1981 року народження, спричинив тілесні ушкодження 41-річному чоловіку. Потерпілого госпіталізовано до реанімаційного відділення Хорольської лікарні. Наразі слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб».

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)