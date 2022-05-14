Суд на Львівщині визнав двох лікарів ЦРЛ винними у смерті 12-річного хлопчика

Роман Кулак з Тернопільщини помер 5 років тому через неправильний діагноз.

Суд на Львівщині визнав винними двох лікарів Жидачівської центральної районної лікарні Юрія Михайлюка і Ганну Чущак у смерті 12-річного Романа Кулака з Тернопільщини.

Про це пише zaxid.net.

Хлопець помер п’ять років тому через неправильний діагноз.

Миколаївський районний суд оголосив вирок у четвер, 12 травня.

52-річному хірургу Юрію Михайлюку присудили три роки позбавлення волі із забороною займатися лікарською діяльністю на той самий термін. Водночас, суд задовольнив клопотання Михайлюка та застосував закон про амністію. Він до в’язниці не сяде, оскільки має на утриманні літніх батьків.

Іншій фігурантці – 78-річній черговій лікарці Ганні Чущак суд присудив два роки позбавлення волі, звільнивши від покарання на іспитовий термін 1 рік. Займатися лікарською практикою їй не забороняли, оскільки вона вже не працює.

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди батьки дитини не вимагали. У свою чергу хірург Юрій Михайлюк та чергова лікарка Ганна Чущак своєї вини у смерті дитини не визнали і просили суд їх виправдати.

У грудні 2017 року клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що саме непрофесійні дії медиків у Жидачівській районні лікарні спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Медики у районі діагностували отруєння і тепловий удар, а насправді у хлопчика був заворот кишківника.

Слідство у справі смерті 12-річного Романа Кулака тривало понад півтора року, у грудні 2018 року хірургу Юрію Михайлюку і чергової лікарки Ганні Чущак оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медиком). Справа понад три роки розглядалася спершу в Жидачівському, а згодом у Миколаївському районному суді. // LB.ua