Незаконне виготовлення алкогольних напоїв – на Полтавщині припинено діяльність підпільного цеху

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури припинено діяльність підпільного цеху з незаконного виготовлення алкоголю.

Встановлено, що на Харківщині 3 осіб без відповідних ліцензій організували незаконне виготовлення лікеро-горілчаних напоїв. Збували товар на території Харківської та Полтавської областей.

Під час обшуків у гаражних приміщеннях, де виготовляли та зберігали алкоголь, в автомобілях, якими його перевозили, правоохоронці вилучили 3570 л спирту, 3557 л лікеро-горілчаних напоїв, а також 2354 пачки сигарет без марок акцизного податку. Загальна орієнтовна вартість вилученого – понад 1 млн грн. Окрім цього, – обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних виробів, ароматизатори, пластикові ємності, коробки для пакування тощо. На речові докази накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Слідчі дії здійснюються Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконні виготовлення, транспортування з метою збуту, а також збут спиртових дистиляторів, алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей).

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури