Незаконний продаж гуманітарної допомоги на 20 тис. доларів – столичному підприємцю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва викрито приватного підприємця у незаконному продажі гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Згідно з даними досудового розслідування, приватний підприємець організував схему незаконної реалізації у м. Києві товарів військового призначення, ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

У межах слідства задокументовано продаж 290 аптечок та двох тепловізійних прицілів на загальну суму 20 тис. доларів США.

У ході контролю за вчиненням злочину приватного підприємця затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У ході проведених низки обшуків правоохоронці вилучили товари військового призначення, мобільні телефони, носії інформації, чорнові записи, печатки та гроші у сумі 860 тис. гривень, 330 тис. доларів США та 34 тис. євро, походження яких наразі встановлюється.

На цей час затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Злочинну діяльність задокументовано прокурорами спільно зі слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ «І» ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура