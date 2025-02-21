Незаконний збут прекурсорів у аптеці – у Дніпрі викрито 6 учасників угруповання

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру шести учасникам злочинного угруповання за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту прекурсорів, вчинених організованою групою (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України).

За даними слідства, власник однієї із мереж аптек м. Дніпра організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності 3 працівників-фармацевтів та близьких родичів. Учасники угруповання налагодили канал збуту прекурсору псевдоефедрину на території міста.

«Продукцію» закупляли оптовими партіями та зберігали в орендованих приміщеннях. У подальшому, дотримуючись конспірації, збували прекурсор з «рук у руки» у приміщенні аптеки. Гроші отримували готівкою та на банківські картки.

У ході проведення санкціонованих обшуків в аптеці та за місцями мешкання підозрюваних правоохоронці вилучили прекурсори, наркотики, півтора мільйона гривень готівкою, електронні ваги, чорнові записи, документацію, мобільні телефони, зброю.

Наразі вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося у співпраці з СУ та УБН ГУНП в Дніпропетровській області, Управлінням СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури