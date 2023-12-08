Навчають майбутніх працівників «народної міліції» російським наративам – судитимуть п’ятьох експравоохоронців

Published

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно п’ятьох колишніх правоохоронців за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, троє колишніх викладачів одного з юридичних вишів та двоє ексміліціонерів підтримали агресію рф проти нашої держави та пішли на співпрацю з окупантами. Маючи досвід у правоохоронній системі, вони обійняли посади у створеному на тимчасово окупованій території «Донецком филиале Волгоградской академии МВД Российской Федерации».

Возможно, это изображение 5 человек и текст

Після прийняття «присяги сотрудника органов внутрених дел», обвинувачені за освітніми стандартами рф навчають студентів наративам російської пропаганди. Майбутніх працівників «народної міліції» псевдореспублік готують для роботи на окупаційну владу.

Один з обвинувачених раніше працював начальником Маріїнського відділу міліції ГУМВС в Донецькій області. Нині ж він заступник начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності і спецтехніки у цьому так званому навчальному закладі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Теруправління ДБР, розташованого у місті Києві за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...