Нібито побила чужу дитину та опинилася в поліції: за «порятунок» доньки жінка віддала шахраям 50 000 гривень

До 72-річної жительки села Витків зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником поліції та повідомила, що її донька побила дитину та наразі дає покази у справі. Щоб «зам’яти» це питання, необхідні гроші в сумі 105 000 гривень.

У пенсіонерки таких коштів не було, тож зловмисниця погодилась на будь-яку суму. Жінка поїхала до Гощі, де й перерахувала невідомій 10 000 гривень. Протягом всього часу псевдополіцейська тримала її на зв’язку, а після переказу грошей наполягла, аби та знищила всі квитанції.

Втім, через годину знову з’явилась шахрайка й повідомила, що цих грошей недостатньо, тож пенсіонерка переказала аферистам іще 40 000 гривень.

Лише увечері коли донька прийшла додому з’ясувалось, що жінка потрапила на гачок шахраїв.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство) та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

Поліцейські вкотре наголошують: не довіряйте незнайомцям! Відразу перевіряйте інформацію! Бережіть свої заощадження!

Відділ комунікації поліції в Рівненській області