Судитимуть міжрегіональну банду наркоторговців з багатомільйонним оборотом

За оперативними матеріалами ДБР завершено досудове розслідування щодо учасників організованої злочинної групи, які збували наркотики в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях. Обвинувальний акт направлено до суду.

Наркотики зловмисники продавали за допомогою месенджерів, а замовити зілля можна було цілодобово. При цьому покупці розраховувалися за дурман як національною валютою, так і криптою.

Учасники групи планували продавати наркотики також на прифронтових територіях, але були викриті правоохоронними органами.

У лютому 2023 року ДБР спільно з Нацполіцією у ході спецоперації провело 15 санкціонованих обшуків на території 3 областей.

Було вилучено майже 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг альфа PVP та інші речовини, вартість яких на чорному ринку сягає щонайменше 10 млн гривень.

П’ятеро учасників наркосиндикату, які перебувають під вартою, обвинувачуються у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 2 ст. 306 та ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

ДБР