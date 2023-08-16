Нотаріуса та його помічницю столичні поліцейські підозрюють у підробленні документів

Маючи громадянство іноземної країни нотаріус Київського міського нотаріального округу виїхав за межі України. Втім, свою професійну діяльність не припинив, а доручив помічниці продовжувати роботу та видачу документів від його імені. За підробку документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих мереж правопорушникам загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури задокументували протиправну діяльність приватного нотаріуса та його помічниці, які налагодили схему одержання незаконного прибутку від несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих мереж, підробки документів та їх використання.

Поліцейські встановили, що один з приватних нотаріусів у Печерському районі Києва маючи іноземне громадянство виїхав за кордон та підговорив свою помічницю щодо проведення нею нотаріальних дій від його імені. Жінка за відсутності нотаріуса використовувала його робочий комп’ютер, бланки нотаріальних дій, печатки та електронний цифровий підпиc, таким чином підроблювала довіреності для клієнтів. Правопорушниця здійснювала несанкціоноване втручання в Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиний реєстр довіреностей, що призвело до витоку та підробки інформації.

Під час проведення обшуку у робочому офісі фігурантів правоохоронці вилучили довіреності та інші нотаріальні документи, що видаються на спеціальних бланках, документи, що стали підставою їх видачі у кількості близько 400 екземплярів, пусті аркуші із підписами приватного нотаріуса у кількості близько 800 екземплярів, пусті аркуші з відтисками мокрої печатки приватного нотаріуса у кількості близько 60 аркушів, папки із нотаріальними документами та чорнові записи.

Слідчі повідомили правопорушникам про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 – підроблення документів, збут чи використання підроблених документів, ч. 3. ст. 27. ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 361 – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, вчинених повторно, під час дії воєнного стану Кримінального кодексу України .

Максимальне покарання передбачає до 15-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва