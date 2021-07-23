«Нова пошта» попередила про шахраїв в онлайн-магазинах

Українцям порадили звертати особливу увагу на паспортні дані, паролі та сумнівні ресурси

Приватний поштовий оператор «Нова пошта» попередив українців, що при здійсненні онлайн-покупок в Україні та за кордоном, можна попастися шахрайські мережі. У компанії підготували інструкцію про те, як протидіяти аферистам.

Для безпечних онлайн покупок в Україні найкраще дотримуватися таких правил:

Платити тільки через офіційний сайт «Нової пошти». Будь-які інші посилання на невідомі ресурси – виверти шахраїв.

При здійсненні покупок на маркетплейсах необхідно користуватися послугою «Надійна купівля». Наприклад, на сайті olx.ua – це «OLX доставка», на сайті prom.ua і bigl.ua – «Покупка без ризику».

Відстежувати трекінг також варто тільки через офіційні сайти і у жодному разі не переводити передоплату на картки незнайомцям. У більшості випадків це шахраї.

Продавцям варто вказувати в оголошенні повну суму за товар, який вони хочуть отримати на банківську карту.

Відправляючи товар, необхідно використовувати номер експрес-накладної (ЕН), який вказаний в особистому кабінеті торгового майданчика.

Номер ЕН, який передають особистим повідомленням сторонні особи, також краще не використовувати.

Щоб безпечно здійснити онлайн-покупку за кордоном, необхідно слідувати таким порадам:

Не вводити особисту інформацію на підозрілих сайтах.

Паролі в кабінети на сайтах зарубіжних інтернет-магазинів робити надійними і різними. Також необхідно періодично їх міняти.

Варто звертати особливу увагу на ціни і їхню різницю на аналогічних ресурсах.

Вказувати реальне опис і вартість замовленого товару, а також повні дані одержувача (ПІБ, номер мобільного телефону та електронну пошту).

Зберігати записи всіх фінансових транзакцій. Вони стануть у нагоді у випадках відкриття суперечок щодо повернення товарів або коштів.

Не можна розголошувати трек-номер, особисті дані і деталі замовлення стороннім особам.

Також варто звертати увагу на такі нюанси:

Одержувачем, платником за товар і одержувачем повинна бути одна і та ж людина. Прізвище та ім’я клієнта, зазначені в особистому кабінеті і на банківській картці, повинні співпадати.

Вказувати дані так, як вони записані в закордонному паспорті.

Не робити покупку за допомогою платежів, що не визнані чинним законодавством держави продавця.

Не передавати секретні коди і паролі від особистого кабінету, включаючи співробітників компанії, через яку відбувається відправка.

Уважно перевіряти ресурс або мобільний додаток, на яких вводиться пароль до особистого кабінету. Захищений сайт містить у рядку адреси https: // і значок «Замок».

Перевірити сайт можна за допомогою спеціальних сервісів. Серед них сайт кіберполіції – https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ або Асоціації ЕМА – https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/.

Нагадаємо, в Мережі з’явилася нова схема шахрайства, розрахована на клієнтів ПриватБанку. Зловмисники зареєстрували сайт p-invest.site з логотипом і айдентикою фінустанови. Українцям пообіцяли 8500 доларів доходу на місяць від інвестицій у національні компанії. // «Сегодня»