НСЗУ перевірить медінститути Академії меднаук на Харківщині: ветерани скаржаться на побори та неповагу

Після скарг ветеранів на побори, завищені ціни на ліки та неповажне ставлення в медичних інститутах Національної академії медичних наук (НАМН) буде перевірка.

Під час наради з представниками Міністерства охорони здоровʼя, Національної служби здоровʼя України (НСЗУ), очільниками медустанов та ветеранських організацій обговорювали ситуацію в інститутах НАМН у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ветерани порушили важливі проблеми: неповажне ставлення до пацієнтів, завищення вартості ліків, які має покривати НСЗУ, вимагання коштів за безоплатні для військових процедури. Це неприпустимо, особливо в умовах війни», — написав Синєгубов у соцмережах.

НСЗУ найближчим часом проведе перевірку дотримання умов договорів в інститутах НАМНУ у регіоні. Крім того, за ініціативи Харківської ОВА до медзакладів направлять фахівців із супроводу ветеранів — це має посилити контроль за якістю допомоги.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року всі медичні установи Національної академії медичних наук, зокрема і в Харкові, почали працювати за Програмою медичних гарантій. Це означає, що лікування, яке покриває НСЗУ, має бути для пацієнтів — зокрема ветеранів — безоплатним.

Однак роками пацієнти скаржилися на численні неофіційні платежі в інститутах Академії меднаук. Пацієнти змушені були платити десятки тисяч гривень за операції, перебування в реанімації, обстеження чи навіть за відвідування родича в лікарні.

Після тривалого спротиву з боку керівництва установ, у 2025-му держава змінила підхід: заклади НАМН втратили окреме медичне фінансування з бюджету та зобов’язані укладати контракти з НСЗУ, щоб отримувати кошти за надану допомогу. За цими контрактами, пацієнти мають право на безоплатне лікування. // LB.ua