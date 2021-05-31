Обласна прокуратура ліквідувала «конвертаційний центр»

Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому співробітниками податкової міліції

ГУ ДФС у Київській області за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У ході розслідування встановлено, що група осіб, у період 2020-2021 років, діючи на території Київської області, м. Києва та інших областей України, створили та придбали ряд суб’єктів господарювання, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в пособництві ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, в особливо великих розмірах, привласненні, розтраті ввіреного майна, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, а також подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Такі дії зловмисників завдали збитки державному бюджету на суму понад 57 млн. грн.

За результатами проведених семи санкціонованих обшуків у офісних та житлових приміщень виявлено та вилучено з незаконного обігу 67 печаток підконтрольних підприємств, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 10 тис. дол. США та 750 тис. гривень.

На даний час, проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до даної протиправної діяльності з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури