Объявлен в розыск бывший и.о. мэра Затоки Бокий, подозреваемый в покушении на убийство и хищении ₴2,5 млн.

Бывшего главу сельсовета курортного района Затока Одесской области Вячеслава Бокия объявили в розыск.

Об этом Радио Свобода сообщает со ссылкой на адвоката Станислава Клименко.

С февраля по август Бокий находился на круглосуточном домашнем аресте, а с августа вообще не имел меры пресечения. Ранее он три дня подряд не появлялся на судебные заседания, ссылаясь на болезнь, однако сбежал из больницы. Сейчас Бокий является депутатом Затокского сельского совета, ранее исполнял обязанности секретаря совета.

«8 октября в Киевском районном суде должно было состояться два заседания относительно Бокия — в 13:00 и 15:00. В обоих должны были рассматривать ходатайство о взятии его под стражу без возможности внесения залога. Первое заседание было по обвинению в организации покушения на убийство (статья 115 часть 2), а второе — по моим заявлениям. Это хищение в особо крупном размере (статья 191 часть 5) — по одному делу 650 тысяч гривен, а по второму — почти 2 миллионов гривен», — сообщил Клименко.

Бокия подозревают в организации покушения на убийство адвоката Александра Погорелого — в 2016 году правоохранители инсценировали его убийство и задержали убийцу и посредника. Сначала Бокий был свидетелем по этому делу, а затем следствие начало считать его организатором. При этом он продолжал выполнять обязанности секретаря сельского совета и быть его депутатом.

В 2019 году СБУ также заявляла, что руководство Затоки попалось на вымогательстве взятки. Якобы Бокий, депутат поселкового совета Эдуард Кушнир и один из членов исполкома хотели получить от местного предпринимателя 87 тысяч долларов США за выделение трех земельных участков в курортной зоне. 20 декабря оперативники спецслужбы задержали Кушнира при получении первой части взятки в размере 11 тысяч долларов. // LB.ua