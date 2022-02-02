Очередная стрельба на Владимирской в Киеве: задержаны 10 человек
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются
В Киеве на улице Владимирской ранили националиста и ветерана войны Алексея Середюка. Полицейские задержали 10 человек, которые участвовали в конфликте.
Об этом сообщает «Сегодня».
В полиции Киева подтверждают факт стрельбы на улице Владимирской.
«Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции. Задержано 10 человек, которые участвовали в данном конфликте. Их доставят в полицию. В результате потасовки на месте телесные повреждения получил мужчина, ему оказывают помощь медики», – рассказали в полиции Шевченковского района.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Что произошло?
В Киеве на том же месте, где неделю и назад, произошла стрельба. Был ранен националист и ветеран войны Алексей Середюк. Как пишут в соцсетях, по этому адресу находится обменник криптовалюты.
На фото, которое появилось в Сети видно, что Алексей Середюк лежит с окровавленным лицом.Tweet