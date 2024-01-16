Взято під варту вінничанина, якого підозрюють у смертельному побитті пенсіонера

Раніше судимий 38-річний житель обласного центру під час конфлікту завдав чоловіку тяжких тілесних ушкоджень, в результаті чого той помер у лікарні. 15 січня суд задовольнив клопотання слідчих і призначив зловмиснику на період досудового розслідування запобіжний захід – тримання під вартою.

Злочин стався 12 січня в одній із багатоповерхівок Вінниці. За попередньою інформацією слідства, 68-річний потерпілий та підозрюваний разом відпочивали з ще двома знайомими. У ході застілля між зловмисником та потерпілим виникла суперечка, яка переросла у бійку. Молодший з чоловіків почав спочатку бити старшого руками, а потім і дерев’яною тростиною. Відразу після цього зловмисник втік.

Очевидці події викликали для постраждалого швидку та повідомили поліцію. Наступного дня пенсіонер помер у медичному закладі.

Причетного до вчинення злочину 38-річного вінничанина працівники поліції затримали під час проведення оперативно-розшукових заходів. Він раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Наразі в суді перебувають на розгляді матеріали розслідування за вчинення затриманим угону та крадіжки.

Протягом двох місяців підозрюваний перебуватиме під вартою.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавленням волі на строк до десяти років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області