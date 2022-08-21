Очолив псевдоуправління освіти на окупованій Херсонщині – у колабораціонізмі підозрюється ексдиректор ліцею

Повідомлено про підозру громадянину України, який на пропозицію окупантів погодився очолити псевдоорган – «управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району».

За даними слідства, наприкінці червня 2022 року директор одного з ліцеїв Новокаховської міської ради почав співпрацювати з окупантами.

Він здійснює перевірки навчальних закладів та інвентаризацію їх майна, призначає на посади керівників закладів освіти, які погодились підпорядковуватись окупаційній адміністрації.

Також чоловік активно агітує освітян, які залишилися в місті, йти на співпрацю з окупантами.

Псевдопосадовець підозрюється у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора