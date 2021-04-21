У Києві розпочали кримінальне провадження проти наркоманів – батьків 3-річної дівчинки

Трирічну дівчинку, яка перебувала в одному із під’їздів будинку у Голосіївському районі без нагляду, поміщено до лікарняного закладу. У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події. За злісне невиконання батьківських обов’язків передбачена відповідальність до п’яти років позбавлення волі.

Подія сталася вчора вночі у багатоповерхівці на вулиці Академіка Заболотного. Киянка зателефонувала до поліції, адже помітила у коридорі малолітню дитину.

Після обстеження будинку патрульні поліцейські виявили двох громадян, які знаходилися, імовірно, під дією наркотиків. Для підтвердження інформації про родинні зв’язки з дівчинкою документів вони не мали. Натомість під час поверхневої перевірки у даних осіб правоохоронці виявили наркотичні засоби. Для встановлення та документування події на місце виїхали дізнавачі та інспектори ювенальної превенції Голосіївського управління поліції.

У рамках проведення перевірки правоохоронці встановили, що особи, які перебували разом із дівчинкою у багатоповерхівці – її батьки. Вони мешкають в одному із селищ на Київщині, а раніше притягувалися до кримінальної та адміністративної відповідальності. Дівчинка, 2017 року народження, має свідоцтво про народження, а сім’я потрапляла у поле зору соціальних служб Київської області.

Наразі малолітня перебуває у лікарні під наглядом медиків, столичних інспекторів ювенальної превенції та служби у справах дітей і сім’ї Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачено покарання від двох до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

Також у відділі дізнання територіального підрозділу поліції проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Києва