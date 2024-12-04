Одержання 55 тис. доларів посадовими особами Харківської податкової: слідство завершено

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо одержання 55 тис. доларів США неправомірної вигоди посадовими особами податкової з Харківщини.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду керівництву ГУ ДПС у Харківській області за забезпечення прийняття рішень щодо виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.

55 тис. доларів США призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області та керівнику Харківської податкової.

Дії колишнього в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області та начальника управління ГУ ДПС у Харківській області кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Стосовно ще трьох осіб, а саме начальника та працівника відділу ГУ ДПС у Харківській області, підприємця, винесено обвинувальні вироки.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура