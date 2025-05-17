Одеські поліцейські викрили корупційну схему отримання паспорта моряка

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі відділу поліції №1 Одеського райуправління поліції №1 затримали керівницю товариства під час отримання хабаря та повідомили їй про підозру.

Маючи зв’язки в регіональній філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків України, жінка обіцяла чоловікові за 3 400 доларів посприяти у вирішенні питання. Зокрема, отримати сертифікат про проходження навчання, скласти іспити та отримати паспорт моряка.

Поліцейські за сприяння керівництва Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України затримали зловмисницю під час одержання частини хабаря у 1700 доларів. Вилучено гроші та паспорт моряка на бланку 2022 року, виданого Капітаном Маріупольского морського порту Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління.

Правопорушницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Керівниці товариства оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Приморська окружна прокуратура м. Одеси.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України