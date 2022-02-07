У Житомирі чоловіка засуджено до 10 років ув’язнення за замах на вбивство поліцейського

Богунський районний суд Житомира визнав чоловіка винним у замаху на вбивство працівника поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 31 січня.

У серпні 2019-го жінка звернулась із заявою про домашнє насильство з боку свого чоловіка. У телефонній розмові вона пояснила, що дільничний може приїхати і відібрати пояснення за місцем їх роботи — на території речового комплексу ТРЦ «Глобал».

Прибувши на ринок, поліцейський зайшов у бутік, де застав двох працівниць і обвинуваченого. Він представився показав службове посвідчення і запитав сказав, що шукає одного чоловіка. Обвинувачений відповів, що це не він і вийшов. Жінки в бутіку сказали, що насправді обвинувачений і є той чоловіка. Дільничений відкрив рюкзак і став заповнювати документи. У цей час обвинувачений повернувся з металевою трубою і стоячи за спиною поліцейського став завдавати ударів. Зловмисник завдав один удар по спині та один удар в потилично-скроневу ділянку голови. Поліцейський впав, але швидко підвівся і вибіг на вулицю, рятуючись від нападника. Останній побіг слідом, але за 20-30 метрів зупинився і вернувся в бутік та забрав рюкзак поліцейського і пішов з ним.

У потерпілого діагностували забійну рану на голові, яка відноситься до легкого тілесного ушкодження, а також садно на руці, що, імовірно, виникло від падіння.

Обвинувачений підтвердив, що вдарив потерпілого, але говорив, що нібито не знав, що це співробітник поліції. Напередодні він посварився з цивільною дружиною і вона пригрозила, що когось підішле до нього. Про те, що вона звернулася у поліцію йому начебто не було відомо. Почувши, що незнайомець його шукає, він вирішив, що його найняла дружина. Казав, що наміру убивати не мав, а тільки хотів вигнати.

Дружина обвинуваченого і співробітниця магазину стверджували, що потерпілий нібито наклеїв собі шеврони уже після того, як отримав тілесні ушкодження.

Але камера відеоспостережння зафіксувала, як поліцейський вибігає з бутіка на вулицю, тікаючи, від нападника, і що в нього на футболці був шеврон. Тому суд відхиляє показання свідків частині того, що шеврон поліцейський наклеював на одяг після спричинення йому тілесних ушкоджень і розцінює їх як намагання спотворити подію та пом’якшити покарання.

На думку суду, версію обвинувачення підтвердили свідки з числа працівників магазину, дружина обвинуваченого, протокол огляду місця події, де на підлозі магазину виявили сліди крові, а також запис камери відеоспостереження.

Чоловікові також інкримінували крадіжку рюкзака поліцейського. Він це заперечував, кажучи, що переплутав його зі своїм. У магазині при обшуку справді знайшли подібний чорний рюкзак. Співробітниці бутіка підтвердили, що він належить обвинуваченому. Тому суд погодився, що в діях чоловіка не було корисливого мотиву і виправдав в частині крадіжки.

Водночас суд вважає, що умисел у вбивстві поліцейського є доведеним.

Береться до уваги спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізація тілесних ушкоджень — голова та права верхня кінцівка, якою потерпілий прикривав голову.

Суд враховує показання співробітниці магазину, що обвинувачений погрожував поліцейському вбивством, а саме сказав: «я зараз тебе вб`ю». Потерпілий, не очікував нападу і після отримання ударів його увага була сконцентрована на збереженні життя і здоров’я, тому він сам міг і не чути погрози. Про значну силу прикладання ударів свідчить не тільки відеозапис з камери відеоспостереження. Працівники магазину показали, що на столі залишилися сліди від удару металевою палкою і обвинувачений намагався завдати ще удари, але не зміг, тому що потерпілий увертався від них та втік.

Під час судового розгляду обвинувачений вину заперечував, наприкінці визнав вину частково та говорив, що кається. Але суд вважає каяття формальним, оскільки воно не підтверджується поведінкою винного під час судового розгляду і він заперечував готовність відшкодувати потерпілому моральну шкоду.

Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі. Потерпілому стягується 50 тисяч гривень моральної шкоди.