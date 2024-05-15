Одеські поліцейські викрили шахрая, який продавав неіснуючі термосумки

За тиждень зловмиснику вдалось ошукати п’ятьох жителів Одеси. Фігуранту вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Викрили та задокументували шахрайські дії 36-річного одесита співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1.

Поліцейські встановили, що чоловік розмістив на одній із популярних інтернет-платформ оголошення про продаж термосумок вартістю 400 гривень, долучив фото, які «позичив» з аналогічних оголошень, та вказав свій номер телефону для зворотного зв’язку. Громадян, які телефонували, він запевняв, що товар є у наявності, але зауважував: відправить його лише за умови повної передоплати.

Впродовж тижня термосумки у чоловіка замовили п’ятеро довірливих співмістян. Втім, щойно покупці перераховували кошти на рахунок «продавця», останній переставав виходити на зв’язок.

Не отримавши свої замовлення, усі потерпілі звернулися в поліцію. Загальна сума спричинених їм збитків склала дві тисячі гривень.

Поліцейські викрили правопорушника та вилучили в нього в якості речового доказу мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправні дії, зокрема листування із потерпілими та транзакції зі сплати ними грошей за товар. Крім того, з’ясувалося, що чоловік вже судимий за розбій, а в суді на розгляді знаходиться обвинувальний акт відносно нього за вчинення крадіжки.

«Ми зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді штрафу від 51 тис. до 68 тис. грн або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають», – повідомив старший слідчий відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Віталій Гаврищук.

Вкотре звертаємося до громадян з проханням бути обачнішими і не сплачувати наперед гроші за товар неперевіреним продавцям.

Одеське районне управління поліції № 1