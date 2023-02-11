Підозріла закупівля макаронів для школярів Рівного: купляють дорожче чим в магазинах

Журналісти видання Наші гроші розкопали дивну історію з макаронами для рівненських школярів. Начальник управління освіти Богдан Турович повідомив, що купується продукт з твердих сортів пшениці від дніпропетровського виробника Біостандарт по 109 гривень за кілограм без ПДВ. В київських магазинах журналісти такого не знайшли. Але на Розетці прямо зараз ці макарони є у продажі по 50 гривень за кіло. Отже , рівненські освітяни БЕЗ відкритих торгів уклали угоду, яка коштує місцевому бюджету на 30% більше ніж могла б. І мова йде про контракт на 1,5 мільйони. Скільки пішло на карман через відкати можна тільки здогадуватись.

Дуже часто бувають випадки, коли без виїзної перевірки не розберешся є корупція чи нема. Але закупівля виглядає вкрай підозріло.

Візьмемо, наприклад, закупівлю Рівненського відділу освіти. Замовили якісь макарони по 128 гривень за кілограм без ПДВ. З урахуванням податку, який завжди включається в ціну товарів в магазині, виходить 154 гривні за кіло.

Йдемо в магазин, де ціни вказані прямо з доставкою до вашої квартири. Бачимо, що приблизно по 154 гривні за кіло тут суцільний імпорт з усякими викрутасами (на скріні – півкілограмові пачки «Паста Зара» та макарони у формі літер). Тобто в магазині є макарони по такій ціні.

Дешеві макарони

Але ж в своєму контракті рівненські освітяни не вказали які саме макарони мають бути! Можна ж припустити, що їм насправді привезуть українські макарони по 35 гривень за кіло? Чому б ні?

І тоді у замовника з постачальником відразу намалюється чималенька маржа у розмірі понад 100 гривень на кілограмі. А як ми бачимо у контракті – цього року розраховують купити 12 тисяч кілограмів. І якщо «прикурити» по сотні гривень на кожному – вийде приємна сума 1,2 мільйона гривень маржі з загальної суми контракту 1,6 млн грн. Круто ж конвертувати таку маржу в якісь конвертики, да?

Окрім НЕпрозорості у цієї закупівлі є ще одна ознака підозрілості – це НЕконкурентність. З абсолютно незрозумілих підстав торги були проведені без використання електронної системи. Хоча Рівненщина – це абсолютно не фронтова зона. Макарони для школярів – це точно не для потреб критичної інфраструктури. Жодної нагальності протягувати річний контракт без відкритих торгів – теж не має. Бо потреба кормити школярів прогнозована і відома.

Ось так легко можна пройти дорогу від абстрактних макаронів до підозри у розкраданнях в особливо крупних розмірах та частини 5 статті 191 ККУ.

І в принципі кожен, хто отримає доступ до фактично отриманих освітянами макаронів, зможе самостійно порахувати що почім у цій історії насправді.

Начальником управління освіти Рівенської міськради є Богдан Турович. Контактною особою управління по цій закупівлі є Оксана Леонідівна Сиськова. Міський голова міста Рівне – Олександр Третяк. Постачальником макаронів призначено ТОВ «Волинський екологічний продукт» Олександра Дем’янчука.

Це в принципі і є ті особи, до яких можна адресувати питання про ціну макаронів.

Після публікації цієї інформації Богдан Турович у коментарях в фейсбуку оприлюднив кілька фотографій:

Фото 1 – Технічна специфікація з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, де зазначено, що вермишель твердих сортів

Фото 2 Видаткова накладна від 06.02.2023 року, де зазначено, що ціна макаронів становить 109 грн за кг, а не 129 чи 154 як припускається:

Фото 3 Договір на закупівлю 09/23 від 16.01.2023 року, де одним з пунктів зазначено, що ціна не може перевищувати рівень граничних цін на продукти, визначених Головним управління статистики в Рівненській області або Торгової-промислової палати:

Фото 4 – Статистична інформація щодо середніх споживчих цін на продукти у Рівненській області, де зафіксовано зокрема ціну на вермішель твердих сортів:

Фото 5 – етикетка з вермишелі, які постачається у заклади освіти відповідно до договору:

Це макарони від дніпропетровського виробника “Біостандарт”.

У відкритих джерелах є пропозиції по продажу макаронів цього виробника з муки вищого сорту по 18 гривень за кіло.

Також на «Розетці» продаються макарони «Pasta Corta» з твердих сортів пшениці цього виробника по 50 гривень за кілограм. Тобто щонайменше вдвічі дешевше від закупівельної ціни 109 гривень, яку повідомив Богдан Турович.