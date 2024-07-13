Одеські поліцейські викрили шахрая, який здавав в оренду неіснуюче житло на Західній Україні

Чоловік ошукав трьох жінок, збагатившись за їхній рахунок на дев’ять тис. грн. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

У січні цього року на спецлінію «102» звернулась 45-річна потерпіла з Івано-Франківська. Жінка повідомила, що хотіла в своєму місті орендувати квартиру, знайшла в інтернеті повідомлення орендодавця, за його вимогою скинула йому на картку завдаток, після чого чоловік перестав виходити з нею на зв’язок. За перепискою з аферистом, яку пані зберегла, було з’ясовано, що він знаходиться в Одесі.

«Оператори передали нам повідомлення жінки, і ми встановили, що її ошукав 30-річний чоловік родом з міста Кременчук Полтавської області, який тимчасово проживає в Одесі. Свого часу ми його викрили в крадіжці. Він обікрав жінку, у якої винаймав житло. Матеріали цієї справи вже знаходяться на розгляді в суді», – розповів начальник слідчого відділу відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олег Зощук.

За фактом шахрайства одеські слідчі розпочали досудове розслідування. Поліцейські встановили, що зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про надання в оренду двокімнатної квартири в Івано-Франківську, якої не мав. Фото оселі він брав з аналогічних оголошень у мережі, під якими зазначав свій номер телефону для зворотного зв’язку. При спілкуванні з потенційними винаймачами чоловік просив аванс та обіцяв після надходження грошей зустрітися і показати житло. Втім, щойно отримував кошти від довірливих громадян, відразу обривав з ними зв’язок.

Поліцейські встановили ще двох потерпілих, вони також жительки Івано-Франківщини віком 22 та 28 років. Двоє старших жінок перераховували «орендодавцю» гроші двічі – другий раз він просив у них на ремонт автівки, яка нібито зламалася по дорозі на зустріч з ними.

Загалом завдані потерпілим збитки становлять 9000 гривень, які зловмисник зняв з картки та витратив.

«Зібравши достатню кількість доказів, ми під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. За цей злочин чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі в місті Кременчук, адже до приїзду в Одесу скоїв і там ряд шахрайств та крадіжок», – додав Олег Зощук.

Закликаємо громадян бути обачнішими і не сплачувати наперед гроші за оренду житла невідомим вам людям.

Одеське районне управління поліції № 1