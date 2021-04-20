Одеського головоріза, який убив батька, визнано неосудним

У вівторок, 20 квітня, Київський районний суд Одеси визнав неосудним 30-річного чоловіка, який у січні жорстоко вбив двох людей і ходив по вулиці з відрізаною головою свого батька.

Коли його затримували, він був спокійний, на питання поліцейських про те, що трапилося, відповідав: «Усе в порядку». Водночас на шиї підозрюваного були намотані внутрішні органи його батька.

Пізніше, під час обрання запобіжного заходу, зізнався, що скоїв вбивства під час так званого ритуального обряду і попросив взяти його під варту. Він заявив, що у момент злочину був під впливом наркотиків і не розумів того, що відбувалося навколо.

За версією слідства, протягом тривалого часу між обвинуваченим і його батьком, які до 19 січня 2021 року проживали окремо, виникали конфлікти.

У ході конфлікту 20 січня підсудний схопив ніжа і завдав удари потерпілому, від яких літній чоловік помер на місці події. Надалі за допомогою ножа син розчленував труп батька.

«На цьому він не зупинився. Обвинувачений схопив ніжа і завдав множинні удари сусідові батька. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події», — підкреслюють слідчі.

Суд дослідив висновок судово-психіатричної експертизи, згідно з яким у момент скоєння злочину і по теперішній час у підозрюваного спостерігаються ознаки розладу психічної діяльності. У результаті він не був здатний усвідомлювати свої вчинки і керувати ними.

З огляду на зазначені обставини, суд визнав чоловіка неосудним.

Розглянувши клопотання органів попереднього слідства, колегія суддів визнала за необхідне застосувати до чоловіка примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до установи з надання психіатричної допомоги (таке розташоване в Дніпрі), під суворим наглядом. // Олександр ЛЕВІТ, «ФАКТИ»