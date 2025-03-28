Одесит ошукав десятьох громадян, видаючи себе за працівника ЖКС

Використовуючи підроблене посвідчення співробітника комунального підприємства, зловмисник пропонував людям послуги з заміни лічильників, брав гроші та зникав. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що на початку цього року 40-річний містянин знайшов на вулиці посвідчення, втрачене працівником КП одного з комунальних сервісів та вирішив використати його для власного збагачення. Зловмисник вклеїв у чужий документ свою фотографію і, під приводом планового обходу будинків у Київському районі, рушив по квартирах одеситів «перевіряти лічильники».

Чоловік обіцяв людям протягом декількох днів замінити їхні електролічильники на більш сучасні та модифіковані, брав за це гроші, після чого зникав та на дзвінки громадян не відповідав. А для більшої достовірності навіть виписував потерпілим довідки з технічного обслуговування на бланках за зразком однієї з енергетичних компаній, які заздалегідь самостійно друкував.

Протягом тижня в такий спосіб зловмисник ошукав десятьох громадян на 38 тисяч гривень. Зрозумівши, що стали жертвами шахрая, потерпілі звернулися до поліції.

Розпочавши кримінальне провадження правоохоронці встановили та розшукали фігуранта, який, аби підтвердити свою особу, пред’явив працівникам поліції той самий документ, який показував потерпілим. Слідчі вилучили в чоловіка бланки для довідок та посвідчення працівника ЖКС, а ознаки його підробки підтвердили висновком експерта.

Правопорушник у скоєному зізнався та пояснив, що чужі гроші витратив на власні потреби.

За словами заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Дмитра Савченка, за наявності достатніх доказів слідчі повідомили правопорушнику про підозру, за:

– ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно;

– ч. 3 ст. 357 ККУ – у незаконному заволодінні будь-яким способом важливим особистим документом;

– ч. 1 та ч. 4 ст. 358 ККУ – у підробленні офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією, яка має право видавати такі документи, і який надає права з метою використання його підроблювачем та використанні завідомо підробленого документу.

Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1