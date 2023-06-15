Одесит під час конфлікту на дорозі спричинив тяжкі тілесні ушкодження мешканцю Рівненщини

Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі.

Інцидент стався минулого тижня на проїзній частині дороги по вулиці Бреуса. Водії «DAF» і «Toyota», не поступившись один одному смугою під час об’їзду перешкоди, вступили в словесну перепалку. У конфлікт втрутився 47-річний пасажир легковика, який ударив кермувальника вантажівки ножем у спину, і поїхав з місця події.

«Швидку» і поліцію викликали очевидці. Лікарі госпіталізували 35-річного потерпілого з проникаючою колото-різаною раною легень. Правоохоронці ж встановили місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу, але зловмисника в ньому вже не було. Втім незабаром чоловік, ховаючись у посадці, усвідомив скоєне і самостійно прийшов до поліції.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тяжкому тілесному ушкодженні небезпечному для життя в момент заподіяння, що передбачено ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Шановні водії, поважайте однин одного, а також інших учасників дорожнього руху.

ГУ Національної поліції в Одеській області